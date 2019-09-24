Налоговики запугивают проверками касс

Большинство налогоплательщиков понимают, что усиление контроля за применением онлайн-касс лишит нарушителей закона возможности неправомерно минимизировать свои налоговые обязательства и получать конкурентные преимущества по отношению к добросовестным плательщикам.

Об этом заявляет УФНС по Республике Башкирия.

Однако, сетуют налоговики, находятся и те, кто не хочет применять кассы, обеспечивающие прозрачность денежных операций, и внедрение которых в будущем влечет снижение административных нагрузок.

Так в течение 2019 года налоговые органы республики привлекли к административной ответственности свыше тысячи нарушителей законодательства о применении кассовой техники.

Наибольшее число нарушений установлено в сфере малой торговли и услуг, проблемной является и сфера интернет-торговли. Значительные объемы неучтенной выручки проходят через частных перевозчиков, которые уклоняются от выполнения требований закона и установки онлайн-касс в общественном транспорте при осуществлении пассажирских перевозок.

В целях обеспечения для бизнеса равных конкурентных условий налоговые органы будут продолжать проведение проверок налогоплательщиков, которые уклоняются от применения ККТ, тем самым препятствуя созданию здорового делового климата, добавили в УФНС.