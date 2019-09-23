Под налоговые каникулы попали новые компании

Занимаясь гостиничным бизнесом, ИП на УСН смогут не платить налог.

На минувшей неделе Госдума приняла в третьем чтении в законопроекте № 720839-7, который в том числе вносит поправки в ст. 346.20 НК, регламентирующую налоговые ставки.

Речь идет о ставке 0 %, которую региональные власти могут устанавливать для ИП, занимающихся определенными видами деятельности. Другими словами, имеются в виду налоговые каникулы.

Сейчас они могут устанавливаться для предпринимательской деятельности в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

Этот список дополнят. Туда депутаты включили услуги по предоставлению мест для временного проживания.

Не исключено, что такую льготу для ИП предоставят власти Крыма. Об этом шла речь в ходе обсуждения проекта.