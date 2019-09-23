У компаний отняли право сдавать бумажный РСВ

Еще больше компаний обяжут сдавать РСВ только в электронном виде. Отчитываться на бумаге смогут только те страхователи, у которых численность не превышает 10 человек.

Соответствующие изменения в п.10 ст.431 НК содержатся в законопроекте № 720839-7, который Госдума приняла в третьем чтении.

Таким образом нынешний порог в 25 человек уменьшат до 10, многие компании теперь потеряют право на бумажный отчет.

Напомним, аналогичное урезание порогового значения численности, обязывающего сдавать отчеты электронно, проектом предусмотрено и для форм 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.