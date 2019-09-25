Придумали альтернативу четырехдневке – 45-дневный отпуск

Вместо сокращения рабочей недели предлагают удлинить отпуск. Соответствующее народное предложение опубликовано на сайте РОИ.

Автор инициативы утверждает, что уменьшение рабочей недели на 1 день ничего не даст, но придется перелопатить всю государственную систему - продумать работу школ, садов, больниц и др. На это уйдет масса времени. Кроме того, от такого нововведения пострадают бизнесмены.

Активный россиянин придумал, чем заменить задумку властей о 4-дневке. По его мнению, необходимо удлинить отпуска, чтобы россияне могли нормально отдохнуть. Отпуск предлагается установить продолжительностью 45 дней.

Сейчас отпуск 28 дней. Чтобы съездить в санаторий на 21 день с учетом дороги уйдет 26 дней. То есть на домашний отдых остается всего-то 2 дня, и то при условии, что удастся взять полный отпуск. Ведь нередко работодатели выдают его частями.

Автор предложения разработал поправку в ТК, предполагающую, что 45-дневный отпуск можно будет делить на части продолжительностью не менее 21 дня.

Данное предложение повлияет на работоспособность граждан РФ, здоровье и общее самочувствие, уверен инициативный гражданин. Некоторые россияне смогут провести свой отпуск с целью помощи старикам, проживающим в деревнях и селах нашей страны. Дети нашей страны в летнее время смогут находиться все лето с кем-то из родителей.