Вот гарантии будущей накопительной пенсии

Повышение предельной суммы взносов для налогового вычета и освобождение от НДФЛ негосударственных пенсий для членов семьи — такие поправки в Налоговый кодекс предложила внести Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Законопроект изучают в Минфине, ЦБ и Минэкономразвития, пишут «Известия».

Кроме того, обсуждается введение механизма гарантирования пенсионных резервов и разрабатывается соответствующий законопроект.

АНПФ предлагаетувеличить предельную базу для начисления налогового вычета, который «предоставляется в связи с уплатой пенсионных и страховых взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни и дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию». Налоговый вычет в случае повышения составит(сейчас его максимальный размер — 15,6 тыс. рублей).

Еще предлагается освободить от уплаты НДФЛ «при получении негосударственных пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи, близких родственников и в пользу детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством)».

Налоговые льготы будут способствовать повышению клиентской базы негосударственного пенсионного обеспечения. А это, в свою очередь, обеспечит дальнейшее развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения.

А вот системы софинансирования взносов со стороны работодателей или государства, в проекте нет. Льгот для работодателей тоже.