Сколько чиновников мы кормим

В России на 10 тыс. населения приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти — тех, кого принято относить к чиновникам, это 3,3% от всех занятых в экономике, при этом только половина из них исполняет властные полномочия, занимая должность государственного служащего, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко.

«Суммарная доля государственных гражданских и муниципальных служащих в численности занятого населения России составляет сейчас около 1,7%. По данным на 1 июля, в стране порядка 855 тысяч государственных гражданских служащих. Из них 603 тысячи человек — федеральные гражданские служащие, 252 тысячи — гражданские служащие регионов. В органах местного самоуправления работают еще 395 тысяч муниципальных служащих», — сообщила Нестеренко.

Вместе с тем она отметила, что к чиновникам в России принято относить не только государственных гражданских и муниципальных служащих, но и всех работников государственных и муниципальных органов. А их около 2,4 миллиона человек.

В следующем году чиновников ждут массовые сокращения.