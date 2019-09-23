Сбербанк впервые направит на дивиденды половину прибыли

В 2020 г. Сбербанк направит на выплату дивидендов 50% чистой прибыли. Минфин уже заложил в федеральный бюджет 217,1 млрд руб., которые планирует получить от банка.

ЦБ РФ принадлежит 50% 1 акция, полученные дивиденды он перечисляет в бюджет.

Таким образом, на дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанк может направить 434,2 млрд руб., а с учетом привилегированных сумма вырастет до 453,3 млрд руб. Чтобы выплатить столько, Сбербанк в 2019 г. должен заработать 906,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО — на 9% больше, чем в 2018 г.

До сих пор Сбербанк ни разу не направлял на дивиденды 50% консолидированной чистой прибыли, уточняют «Ведомости». За 2018 г. Сбербанк перечислил акционерам рекордные 361,6 млрд руб. — это 43,5% чистой прибыли по МСФО.