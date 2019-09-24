В Госдуме предложили праздники отменить, отпуск удлинить

Владимир Жириновский считает, что количество официальных праздников нужно сократить до трёх: 1 января, 9 мая и 12 июня. Остальные узаконенные государством выходные нужно присоединить к отпуску россиян и предоставлять их тогда, когда людям будет удобно, полагает лидер ЛДПР.

Наши граждане должны сами выбирать, когда им уходить в отпуск, и сколько дней он будет составлять, отметил Владимир Жириновский.

«С огромными длинными праздниками мы боремся много лет. Давайте сделаем по-другому: заложим в календаре много дней для отдыха граждан, но пусть люди сами решат, когда им отдыхать. Я бы только три официальных выходных дня оставил: 1 января, 9 мая и 12 июня. Да и 12 июня можно перенести на 9 мая. И вот остается вообще всего два дня законно. 1 января и 9 мая. Остальное всё в отпуск. Вот две недели можете к отпуску, может быть, у вас будет два отпуска или три отпуска по 10-12 дней. А официальные праздники выглядят, как будто мы заставляем: вот уходите, и всё. А если зима, если дача не у всех, и если не все люди хотят в это время идти? Поэтому надо дать возможность нашим гражданам самим решать, когда им отдыхать», ? резюмировал политик.