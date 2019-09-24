Что начнут маркировать с декабря

Сейчас чек в котором нет информации о покупателе не является документом,подтверждающем расходы пр...
Вы руководитель средней руки компании бухгалтерского аутсортинга, вам каждый клиент с кровью и по...
еще бы по помещениям в разных концах города было выделено тем бухгалтерам каждому под свою фирму...
И как это подтвердить, уход за лицом, достигшим 80 лет?
Кто у вас требует товарную накладную и зачем?
щас прям! разбежались платить! капремонта хватит!
Вот сейчас с июля мы чеки в расходы не ставим,если нет подтверждения, что оплаченный товар получи...
Я вообще не могу понять, почему мы вообще должны что то доказывать? И за того,кто НДС не заплатил...
Мда... Присоединить к отпуску...на бумаге... А по факту? А по факту работать non-stop. Две недели...
Если вести одновременно и УСН, и ЕНВД, то желательно. Ну и отдельные онлайн-кассы на каждый режим...
Апдейт в тему. Получили блокировку р/с от ИФНС, в банке же - ни сном, ни духом. Сообщили банку с ...
Зачем вообще это НДС.? Русская смекалка любого робота обведёт. Мошенники всегда идут впереди план...
по 115-ФЗ банк блокирует, в том и дело.
"Для таких граждан сохраняются льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по дости...
Закон расплывчато написан, поэтому правоохранители его применили. По радио сейчас сказали - "Пути...
Предлагаю трендовые заголовки для новостей:Простой дедовский метод сдать декларацию вовремяЧтобы ...
так в учете она в ведомостях снова меняла, себя на того парня. И у парня всё смотрелось нормаль...
Необходимо ужесточить требования к кредитным организациям за отказ проверять планируемые сделки, ...
А по конкретным делам кремль практически всегда не в курсе! И вообще, "Идите в суд!"....
Сразу видно, что человеку надоело цветочки дарить на 8 марта. Вообще-то экономике выгодно, когда ...
И какой дурак будет после этого верить обещаниям власти? И до того таких нашлось в разы меньше, ч...
Нормальные чеки, в мобильном приложении от ФНС легко ввести нужные данные и распечатать электронн...
У меня на такие случаи лежит лупа. Часто помогает. Рядом с цифрами ручкой переписываю то, что исч...
Думаю нет, это же двойное налогообложение получается. Но кто знает, сегодня в законодательстве во...
Вся жизнь — праздник, чего уж тут.
а никто и не спорит, что Клерк - хороший. Наоброт, очень хороший и очень полезный. Но заголовки п...
Автор статьи умница! Постарайтесь распространить материал для широкого читателя за рамки Клерка...
Не надо отпуск удлиннять. Достаточно законных 28 дней, которые и так дробить приходится, чтобы не...
Ресурс-то очень хороший как специализированный, только всё время норовит политические фэйки желто...
пачка сигарет - 100 рублей, основные поставщики(ходовые марки) поставляют сигареты под 6%, дешевл...
Если отменят праздники, то надо будет менять профессию. У бухгалтера максимум отпуск 2 недели в г...
Дело не столько в количестве, сколько в стоимости содержания отдельных чиновников и их полезности...
На сайте ФНС уже можно сдавать отчетность, кроме НДС, бесплатно. Правда об этом мало кто знает. h...
Ну да, скорее всего, так и напишем.
Только вот, в ряде случаев работодателю плевать на отпуск работников.Особенно тяжелая ситуация в ...
@Алексей Малых, будьте добрее к людям :)Клерк - заслуженно хороший ресурс....