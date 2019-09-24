Что начнут маркировать с декабря

Минпромторг разработал правила маркировки шин, а также правила маркирвоки товаров легкой промышленности.

С 1 декабря 2019 по 31 марта 2020 года участникам маркировки надо будет зарегистрироваться в государственной информационной системе мониторинга.

Соответствующие проекты опубликован на федеральном портале - здесь и здесь.

Напомним, сейчас маркировка вышаназванных товаров идет в рамках эксперимента, который продлится до 30 ноября 2019.

Ранее Владимир Туров в своем блоге иронизировал на предмет введения маркировки шин, в том числе по поводу оператора маркировки.