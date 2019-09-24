Счета и кошельки дропперов будут блокировать

Банк России вынесет проблему социальной инженерии на уровень правительства, пишет «Коммерсант».

По данным ЦБ, в 2018 году с ее применение было совершено 97% несанкционированных операций по платежным картам на 1,34 млрд руб. При этом основным источником данных о владельцах карт стали базы госорганизаций.

ЦБ предлагает законодательно ввести блокировку карт и электронных кошельков дропперов – владельцев счетов, используемых при выводе денежных средств. Также регулятор проработает комплекс мер по борьбе с несанкционированным выводом средств при компьютерном взломе клиента или объекта платежной инфраструктуры.

Участники рынка опасаются, что ЦБ не видит полной картины о реальном объеме мошенничеств – крупнейшие игроки передают ему информацию в ограниченном объеме, например, только об успешных атаках.