ФНС дополнила свой список компаний с рискованным бизнесом

Опубликован перечень организаторов азартных игр, деятельность которых отнесена к категории значительного риска.
Федеральная налоговая служба России опубликовала Перечень организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, лицензируемый вид деятельности которых относится к категории значительного риска.
С 2020 г. периодичность плановых проверок будет зависеть от степени риска, которую присвоили организации. Чем ниже категория риска компании, тем меньше вероятность проверок. Кого включили в перечень, будут проверять раз в 3 года. Чтобы изменить категорию риска, организаторы азартных игр могут представить в ФНС России заявление по почте, электронным письмом или через сервис «Личный кабинет налогоплательщика».