ФНС дополнила свой список компаний с рискованным бизнесом

TLBuh Расскажите мелким ИПэшникам, у которых чистый доход 30 тыщ в месяц. Они вам все как есть скажут )... ЕНВД отменят, и это погубит малый бизнес: печальные итоги опроса

ВВбух аааа, а я-то со своим нано - по себе меряю. тогда - ну другое же ж дело.... Как бухгалтеры воруют: предостережения гендиректору

Ali Мы сейчас говорим про онлайн УСН или про УСН доходы-расходы?Т.е. откуда программа узнает у кого, ... ЕНВД отменят, и это погубит малый бизнес: печальные итоги опроса

Ali Вечно у нас так. Царь хороший, бояре плохие ФНС сливает ФСБ засекреченные декларации

бух2007 Как решился вопрос с завышенной кадастровой стоимостью земли в Дагестане... Дагестанцы жалуются на слишком большие налоги для физлиц

Ali Не забудь еще доказать что знакомый родственника кладовщика компании в которой подотчетное лицо к... Куда послать подотчетника, который принес выцветшие чеки

Над.К Там, конечно, те еще дворцы есть. Однако в таблице показана оценка земельного участка, а не здани... Дагестанцы жалуются на слишком большие налоги для физлиц

TLBuh Это вам откровенно повезло с сотрудниками. Очень частая ситуация, когда бухгалтер косякнет (осозн... Как бухгалтеры воруют: предостережения гендиректору

Fintest1 Если таким путем пошли - при чем здесь бухгалтер? Кому угодно отдать могут.... Как бухгалтеры воруют: предостережения гендиректору

проза жизни В таблице абсолютно другие данные, кто только эти фейки готовит, не умея отличить 500 квадратных ... Дагестанцы жалуются на слишком большие налоги для физлиц

TLBuh Открою секрет (секрет Полишинеля конечно) - ЭЦП для интернет-банка изначально регистрируют на отд... Как бухгалтеры воруют: предостережения гендиректору

РюмкаБезысходности Ой вэй, хитрые дагестанские "орлы", понастроив на субсидии и отмывочные дворцов, неожиданно получ... Дагестанцы жалуются на слишком большие налоги для физлиц

Чалдон Вот кстати. Если дом в результате ЧП разрушен и не подлежит восстановлению, то накопленные суммы ... Будет новый побор в 150 рублей

ВВбух То есть начисляла тоже дважды? И никто не заметил что ФОТ удвоился?... Как бухгалтеры воруют: предостережения гендиректору

Марина Ли Как бы не так,,, Была подобная ситуация, когда оспорили действия налоговой и получили выездную на... Бухгалтер отказал налоговой по встречке. И что было?

titova-tlt я бы так не утверждала.... запутать можно и я запутала Как запутать АСК НДС

Alexej 2011 Из всех стендов в налоговой мне интересна только табличка с телефонами инспекторов, но её, конечн... На сайте ФНС появился очень странный сервис

Огурец Корнишонов В таком случае поможет отправка чека из личного кабинета ОФД на e-mail или телефонТакском ОФД:Янд... Куда послать подотчетника, который принес выцветшие чеки

Над.К Это не так. Это чьи-то домыслы. Если подотчетник купил товар в розничном магазине, как обычный фи... Куда послать подотчетника, который принес выцветшие чеки

Над.К Вы налоговиков за идиотов держите? Как раз вот у таких вот ИП, ведущих учет у куста предприятий с... Новое основание изъять документы у компании, которую не проверяют

Мимопроходил Правильно Жириновский в свое время говорил, гнать надо бывших коммунистов из власти. Половина из ... «Ночной бухгалтер». Налоговик звонит дважды