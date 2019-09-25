Изменятся ставки налога на прибыль

В Госдуму внесен законопроект № 798485-7, который меняет ставки налога на прибыль.

Напомним, на основании ст. 284 НК сейчас ставки налога на прибыль составляют 17 % в региональный бюджет и 3 % — в федеральный бюджет.

Такие ставки действуют с 2017 по 2024 год. В 2025 году все должно вернуться на круги своя и ставки будут, как когда-то раньше, 18 % в региональный бюджет и 2 % — в федеральный бюджет.

Временная централизация 1 % налога на прибыль в федеральный бюджет, направленная на перераспределение налоговых доходов регионов в пользу регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью, которая должна была закончиться в 2020 году, была продлена до 2024 года в 2018 году.

Этот процесс предложено ускорить и уже в 2021 году вернуться к старым ставкам (18 2). То есть поправки направлены на досрочный возврат ранее централизованной части собственных налоговых доходов регионов в виде 1 % налога на прибыль обратно в регионы (начиная не с 2025 года, а с 2021 года).

Автор проекта — депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов.

Проект поддерживается органами государственной власти следующих субъектов РФ: Самарская область, Тюменская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург.