Бухгалтеры ищут возможность отключить очередной «улучшайзинг» 1С

Еще один «улучшайзинг» в одной из программ 1С поставил в ступор бухгалтеров. Речь идет об очередном помощнике, которого встроили в 1С: Управление торговли 11.

«Как отключить помощника создания сверок взаиморасчетов», — весьма эмоционально поинтересовалась в Красном уголке бухгалтера Инна.

Она уверена, что может сделать всё сама, помощник ей не нужен и мешает оформить нужный ей документ. Третий шаг этого сервиса 1С ей так и не удалось преодолеть. Правда, была найден другой выход — копирование ранее созданного акта и замена в нем контрагента.

Такой же помощник есть в 1С: Комплексная автоматизация, рассказали коллеги Инны. И они тоже вынуждены идти тем же путем — копировать старые акты и менять там данные. Отключить этот, судя по всему, не очень нужный сервис, у бухгалтеров не получается.

Почему создатели программы решили, что этот сервис необходим и лишили бухгалтеров возможности его отключить, неизвестно. Но это не первый подобный случай. Создание всевозможных «помощников» зачастую просто мешает работе. Вероятно, в команде 1С считают, что бухгалтеры уже совсем не способны сами оформлять документы и принимать решения, все стали просто нажимателями кнопочек в программе.