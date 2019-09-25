Будет больше проблем с отправкой отчетов

Инспекции начнут чаще отказывать в приеме отчетности. У них теперь 10 вместо шести оснований, чтобы не принять отчет. Они указаны в приказе ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@. Документ регулирует прием налоговой отчетности и расчетов по страховым взносам, а также порядок информирования налогоплательщиков о состоянии расчетов с бюджетом и об исполнении обязанности по уплате налогов.

Отказывать будут, к примеру, из-за отметки в ЕГРЮЛ. В частности, если декларацию подписал дисквалифицированный директор или в реестре стоит отметка о его недостоверности:

Руководитель организации дисквалифицирован (ИП лишен права заниматься предпринимательской деятельностью);

Руководитель организации или ИП снят с учета на основании сведений о его смерти;

У налогового органа есть судебный акт, которым установлен факт отказа руководителя от участия (руководства) в организации;

У налогового органа есть судебный акт о признании руководителя или ИП недееспособным, или безвестно отсутствующим;

В отношении руководителя в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений.

Отсутствие усиленной неквалифицированной (квалифицированной) подписи физлица в случае представления декларации (расчета) через личный кабинет налогоплательщика.

Другие основания для отказа:

— Представление РСВ, в котором сведения по каждому физлицу о сумме выплат в пользу физлиц, базе для исчисления взносов на обязательное пенсионное страхование в пределах установленной предельной величины, сумме взносов на ОПС, базе для исчисления взносов на ОПС по доптарифу, сумме взносов на ОПС по доптарифу за расчетный (отчетный) период и (или) за каждый из последних 3-х месяцев расчетного (отчетного) периода содержат ошибки, а также суммы одноименных показателей по всем физлицам не соответствуют этим же показателям в целом по плательщику взносов;

— Представление РСВ, в котором указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных лиц.