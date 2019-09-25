50 тысяч россиян скоро останутся без работы

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата.

Речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании, пишут «Известия». Эту информацию работодатели (за исключением малого бизнеса) предоставляют в Росстат.

Наиболее масштабные сокращения запланированы в компаниях, занимающихся обрабатывающими производствами — 12,6 тыс. человек. На втором месте по численности тех, кто может лишиться работы, — отрасль госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, здесь без заработка могут остаться 7,7 тыс. человек. Следом идет сфера образования, в которой работодатели сообщили о планах расстаться с 5,2 тыс. сотрудников.

Отметим, запланированные сокращения — минимальные с 2016 года.