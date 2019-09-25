ВТБ запустил мобильную связь. Есть даже бесплатный тариф

С 25 сентября начал работу виртуальный мобильный оператор банка ВТБ — «ВТБ Мобайл». Он запущен на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2.

Протестировать сервис может любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка. На начальном этапе сим-карту нового оператора можно получить в пяти офисах ВТБ в Москве. Стартовый пакет услуг предоставляется бесплатно до конца месяца подключения.

Одним из главных преимуществ нового продукта банк называет бесплатную мобильную связь на тарифе «Базовый», который ежемесячно включает 3 ГБ интернет-трафика, 150 минут звонков по России, 50 СМС, для клиентов ВТБ (владельцев «Мультикарты», которые совершают покупки по карте на сумму более 5 тыс. рублей в месяц). Для активных клиентов ВТБ предоставит скидки и на другие тарифные планы.

На данный момент банк запустил сервис в Москве, но уже скоро сим-карты станут доступны в Санкт-Петербурге, а в следующем году — в других городах России, сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Впрочем этот ход вряд ли сбавит градус претензий от клиентов.