Сегодня начали выдавать по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки

С сегодняшнего дня многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Согласно постановлению Правительства, право на участие в программе имеют россияне, являющиеся заемщиками по ипотечному кредиту при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 годов.

Чтобы получить денежные средства, гражданам необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредита правилам программы, в организацию, которая является кредитором по ипотечному кредиту. Кредитор проверит документы и отправит их в акционерное общество «ДОМ.РФ».

Если представленные данные верны, то АО «ДОМ.РФ» осуществит перевод средств кредитору для полного или частичного погашения ипотеки заёмщика в пределах указанной суммы (до 450 тысяч рублей).