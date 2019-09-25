Минфин не разрешил ИП провернуть хитрый план

Предприниматель на упрощенке снялся с учета, но у него остался неучтенный в расходах товар, приобретенный для перепродажи. Если зарегистрироваться вновь, можно ли учесть эти расходы? Ведь этот товар будет продан после новой регистрации.

Минфин не разрешил (письмо от 26.08.19 № 03-11-11/65270).

При расчете единого налога на предприниматели вправе уменьшать полученные доходы на расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации. При этом, как гласит пункт 2 статьи 346.17 НК РФ, расходами признаются затраты после их фактической оплаты. В то же время Налоговый кодекс не регулирует порядок учета расходов, произведенных предпринимателями, которые через какое-то время утратили статус ИП, а затем зарегистрировались вновь. Поэтому, стоимость товаров для перепродажи, которую предприниматель не включил в расходы до того, как снялся с учета, нельзя списать после повторной регистрации.