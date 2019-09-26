Пострадавших от стихии освободили от НДФЛ

Накануне Совет Федерации одобрил законопроект № 793324-7, который предусматривает освобождение от НДФЛ средств, полученных жертвами стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций или терактов.

Также закон поможет обеспечить съемным жильем пострадавших в результате терактов и стихийных бедствий, отметили в Госдуме.

Законопроектом предусматривается освобождение от налогообложения доходов граждан, предоставляющих пострадавшим жилые помещения, в виде платы за наем жилых помещений, если такая плата произведена в пределах сумм, полученных пострадавшими на цели найма жилого помещения из бюджетных средств.

Напомним, данный законопроект был внесен Правительством в Госдуму 13 сентября и в кратчайший срок был принят.