Задним числом ввели новые налоговые льготы

Госдума приняла в окончательном чтении проект с новыми налоговыми льготами.

Теперь от НДФЛ освобождаются средства, полученные в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами. К примеру, от НДФЛ освободили арендную плату за жилые помещения, предоставленные пострадавшим в ЧС.

Кроме того, льготы касаются доходов, полученных родственниками пострадавших.

Законопроект распространяется на жертв наводнений, лесных пожаров и терактов. Также под действие принятого закона попадают не только госсредства, но и благотворительные взносы.

Проект поправок появился после лесных пожаров в Сибири и крупного наводнения в Иркутской области этим летом. Но закон будет иметь обратную силу, и налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года.