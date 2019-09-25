Будет легче получать документы на детей

Все детские вопросы родители смогут решить в режиме одного окна.

Департамент развития цифрового государства анонсировал появление отдельного сервиса для родителей «Рождение ребенка». Он заработает на едином портале госуслуг в 2022 году.

У всех матерей в личных профилях будет отражаться электронный родовой сертификат и больничный лист. Сервис напомнит обо всех положенных выплатах на ребенка и поможет их оформить.

Так же будущие мамы смогут записаться в роддом за несколько месяцев до родов.

Сервис упростит процесс получения базового комплекта документов для ребенка: свидетельства о рождении, СНИЛС, ИНН, медполиса, справки о регистрации и сертификата на материнский капитал. При этом документы на ребенка придут в электронном виде, а бумажные версии можно заказать в МФЦ, в том числе с доставкой на дом.

До 2024 года в России планируют реализовать национальный проект «Демография», частью которого станет поддержка семей с детьми. Соответствующий федеральный проект направлен на вовлечение родителей в образовательный и воспитательный процесс. Он также должен обеспечить молодым семьям психолого-педагогическую, медицинскую и консультативную помощь. На это потратят 8,6 млрд рублей.