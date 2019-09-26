Как быть, если не согласен с уведомлением на уплату НДФЛ

При невозможности удержать НДФЛ налоговый агент сообщает об этом в ИФНС до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Физлицо обязано уплатить этот налог согласно уведомлению до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Формирование сводных налоговых уведомлений производится на основании данных из справок 2-НДФЛ, представленных налоговыми агентами в налоговые органы.

При этом перерасчет НДФЛ осуществляется после представления налоговым агентом уточняющих (корректирующих либо аннулирующих) справок по форме 2-НДФЛ.

Учитывая изложенное, в случае несогласия налогоплательщика с информацией, содержащейся в налоговом уведомлении об уплате налога, налогоплательщик вправе обратиться непосредственно к налоговому агенту о представлении в налоговый орган по месту своего учета уточняющей (аннулирующей) справки по форме 2-НДФЛ.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-3-11/8161@ от 17.09.2019.

Одновременно сообщается, что суммы штрафов и неустойки, выплачиваемые организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя не поименованы в статье 217 НК, соответственно, оснований для освобождения от налогообложения таких выплат не имеется.

Напомним, разъяснения по вопросу ФНС давала ранее в письме № БС-3-11/3410@ от 11.04.2019.