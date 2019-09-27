Опять докопались с НДФЛ до лесных грибов и ягод

Обязанность платить налоги распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства, в том числе на физических лиц, получающих доходы как в денежной, так и в натуральной формах.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-04-05/69335 от 09.09.2019.

Согласно пункту 15 статьи 217 НК освобождаются от НДФЛ доходы, получаемые от реализации заготовленных физлицами дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов(пищевых лесных ресурсов), недревесных лесных ресурсов для собственных нужд.

Таким образом, доходы физлица, полученные от реализации заготовленных для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод и грибов, возможность заготовления которых предусмотрена Лесным кодексом, освобождаются от НДФЛ.