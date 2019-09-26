Зачетный механизм выплаты пособий отменяется. Переходим на прямые выплаты

лучше бы посчитали объемы обнала с участием ФНС, банков и прочих бюджетных организаций. Вот где о...
Только что общалась с нашим ПФ по этому поводу: сдавала СЗВ-М за неработающего председателя общес...
В большинстве своем обналом сами банки и занимаются, еще чуть чуть и этот пакет при открытии счет...
от яндекс такси приходит чек на электронку если платишь безналом, если налом то нет) к безналу он...
Опрос в фейсбуке делали 17 апреля. Не прошло и полгода и вот он курс ) ...
Мне больше понравился пункт о том, что будут при не выплате зп, списыывать с р/с работодателя сра...
Хорошая инициатива, жаль только, что и она не пройдет никуда дальше....
Бегло пробежал и не понял где подвох.Она на ежемесячной абонплате? и сколько?ФН на 36 месяцев туд...
Давайте! Давайте ещё больше отчётов! Нам ведь мало! Бухгалтера вообще люди ненасытные до отчётов!...
"В апреле на сайте ЦБ была опубликована аналитическая записка о цифровых валютах центральных банк...
меня больше интересует сухой остаток, который остается у меня ( и любого другого среднестатистиче...
если я так буду делать при своих объемах то мне придется 25 часов в сутки работать) ...
да о чем разговор. Налогов мало платить нельзя, с точки зрения законодательства. Только много, оч...
по 115-ФЗ не безобидных операций. По умолчанию, вы - преступник и должны оправдываться перед банк...
Опять бла-бла ни о чем, чистый самопиар. Кто-то верит еще, что это бояре - козлы, а царь - он бел...
Только мыло нельзя уменьшить на страховые взносы
Вот спасибо, уточнили они. Что изменилось-то? Только еще хуже стало. Теперь еще ФСС будет докапыв...
Конечно можно. У многих ЕНВД маленький (что, собственно в примере и приведено), даже весь вычет н...
какую пользу несут все эти требования? фирма больше зарабатывает? может трудиться лучше и произ...
Вот теперь все понятно, что ничего непонятно
так что же тогда в приказе странного?
и вполне понятно, что любая работница работает менее 24 часов в сутки и за оставшееся время таки...
Чтоб штрафы собирать за неправильное заполнение.
Это вы боитесь, что без доходов останетесь, печатая квитанции для клиентов....
Я что-то не поняла. При сокращении так и выплачивается. И труд женщин в сельской местности еще пр...
Очень непонятная формулировка. В сутках 24 часа. Уход за ребенком осуществляется тоже 24 часа в с...
Ну, выездные визы по примеру совка вводить пока запад не разрешает, а холопы бегут, вот и надо чт...
Правильно будете делать. Хотя, это может и не помочь. Столкнулась сама с этим. Оформляли мужу пен...
https://rutracker-org.appspot.com/forum/index.phpЩикарно Роскомпозор чебурнет разворачивает. Инте...
Получается, что вы, при наличии выбора, сами делаете выбор в пользу того, чего не хотите и как на...
Очередной желтый заголовок от Клерка, даже странно, что про чебурнет ни слова. Пока тестируют раб...
Смотрите по всем телеканалам страны: Железый занавес. Возрождение....
Можно, если ККТ куплена(ы) до 1 июля, и остались "хвосты" для возмещения....
А другой нет. Мы выбрали эту.
а вот мама у меня периодически расплатиться ей не может этой картой, ей в банке говорят, а вы чип...