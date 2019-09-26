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Зачетный механизм выплаты пособий отменяется. Переходим на прямые выплаты

Каждый раз, когда очередная партия регионов присоединяется к пилотному проекту ФСС, бухгалтеры Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и ряда других регионов вопрошают: «А мы когда?».

Потерпеть придется чуть больше года. С 2021 года пилотный проект перестанет быть пилотным и распространится на всю страну.

Соответствующий проект, разработанный Минтрудом, опубликован накануне.

Читайте о нем в материале «Свершилось! Все регионы перейдут на прямые выплаты пособий из ФСС».

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