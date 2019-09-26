Новые правила сдачи РСВ с 2020 года

Обновленные правила сдачи расчета по страховым взносам прошли третье чтение в Госдуме (законопроект № 720839-7). Расскажем про два изменения. Их вам применять для сдачи расчета РСВ в 2020 году.
Больше компаний обязаны отчитываться электронноИзменится порог минимальной численности работников для обязанности сдавать расчеты по страховым взносам в налоговые органы в электронной форме. 10 человек, а не 25, как сейчас, обяжут подавать расчет в электронной форме. На практике, многие компании c численностью от 10 уже отчитываются в налоговую в электронной форме, поэтому сложностей для большинства не будет.
Изменилась правила сдачи РСВ подразделенийСдавать РСВ по месту нахождения обособленного подразделения страхователи должны будут только в том случае, если для у подразделения открыт отдельный расчетный счет в банке. Если счета в банке нет, то все страховые взносы будет оплачивать головная организация за всех работников и расчет РСВ по «обособке» сдавать будет не нужно.
Из пояснительнойзаписки следует, что банковский счет необходим для получения возмещения произведенных расходов от территориального органа страховщика в случае, когда плательщики страховых взносов - обособленные подразделения несут расходы на выплату страхового обеспечения застрахованных лиц. В случае если плательщики страховых взносов — обособленные подразделения не имеют банковского счета и, как следствие, не являются страхователями по упомянутому виду социального страхования, то территориальные органы ФСС РФ не проводят проверки правильности заявленных расходов в соответствии со статьей 431 НК РФ и не направляют в налоговые органы подтверждение заявленных страхователями расходов, что не позволяет налоговым органам осуществить контроль за правильностью исчисления сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащих уплате.