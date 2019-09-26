Новые правила сдачи РСВ с 2020 года

Обновленные правила сдачи расчета по страховым взносам прошли третье чтение в Госдуме (законопроект № 720839-7). Расскажем про два изменения. Их вам применять для сдачи расчета РСВ в 2020 году.

Больше компаний обязаны отчитываться электронно

Изменится порог минимальной численности работников для обязанности сдавать расчеты по страховым взносам в налоговые органы в электронной форме. 10 человек, а не 25, как сейчас, обяжут подавать расчет в электронной форме. На практике, многие компании c численностью от 10 уже отчитываются в налоговую в электронной форме, поэтому сложностей для большинства не будет.

Изменилась правила сдачи РСВ подразделений

Сдавать РСВ по месту нахождения обособленного подразделения страхователи должны будут только в том случае, если для у подразделения открыт отдельный расчетный счет в банке. Если счета в банке нет, то все страховые взносы будет оплачивать головная организация за всех работников и расчет РСВ по «обособке» сдавать будет не нужно.