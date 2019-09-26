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Новые правила сдачи РСВ с 2020 года

Обновленные правила сдачи расчета по страховым взносам прошли третье чтение в Госдуме (законопроект № 720839-7). Расскажем про два изменения. Их вам применять для сдачи расчета РСВ в 2020 году.

Больше компаний обязаны отчитываться электронно

Изменится порог минимальной численности работников для обязанности сдавать расчеты по страховым взносам в налоговые органы в электронной форме. 10 человек, а не 25, как сейчас, обяжут подавать расчет в электронной форме. На практике, многие компании c численностью от 10 уже отчитываются в налоговую в электронной форме, поэтому сложностей для большинства не будет.

Изменилась правила сдачи РСВ подразделений

Сдавать РСВ по месту нахождения обособленного подразделения страхователи должны будут только в том случае, если для у подразделения открыт отдельный расчетный счет в банке. Если счета в банке нет, то все страховые взносы будет оплачивать головная организация за всех работников и расчет РСВ по «обособке» сдавать будет не нужно.

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Из пояснительнойзаписки следует, что банковский счет необходим для получения возмещения произведенных расходов от территориального органа страховщика в случае, когда плательщики страховых взносов - обособленные подразделения несут расходы на выплату страхового обеспечения застрахованных лиц. В случае если плательщики страховых взносов  обособленные подразделения не имеют банковского счета и, как следствие, не являются страхователями по упомянутому виду социального страхования, то территориальные органы ФСС РФ не проводят проверки правильности заявленных расходов в соответствии со статьей 431 НК РФ и не направляют в налоговые органы подтверждение заявленных страхователями расходов, что не позволяет налоговым органам осуществить контроль за правильностью исчисления сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащих уплате.

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