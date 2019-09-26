Совет Федерации одобрил поправки в НК

Накануне Совет Федерации одобрил законопроект № 720839-7 с масштабными поправками в НК.

Между тем ранее комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам высказал ряд претензий к данному законопроекту. Например, в части ЕНВД и ПСН.

Законом предусматривается введение с 1 января 2020 год запрета на применение ЕНВД и ПСН в отношении розничной торговли лекарственным препаратами, обувным товарам и предметам одежды, принадлежностей к одежде и прочим изделиями, и натурального меха, подлежащим обязательно маркировке.

По мнению комитета, данная мер представляется не в полной мере обоснованной и соответствующей цели исключения из оборота на российском рынке нелегальной, контрафактной продукции, так как выполнение установленных требований в отношении указанной категории товаров возможно вне зависимости от применяемого режима налогообложения. Кроме того, поступления по ЕНВД и ПСН полностью зачисляются в местные бюджеты. Следовательно, переход налогоплательщиков, применяющих данные режимы налогообложения, на иные режимы налогообложения повлечет сокращение доходов местных бюджетов. При этом компенсация таких выпадающих доходов не предусмотрена.

Мы подготовили для вас краткий обзор поправок.

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