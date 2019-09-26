Налоговая терроризирует новым странным требованием

В компанию по обычной почте прилетело требование от ИФНС по месту жительства сотрудников, а не компании.

В заголовке требования отправителя нет. Это обычная бумажка, даже без подписи замначальника. Исполнитель и телефон есть, но классически не отвечает.

Инспекция требует сдать уточненные справки 2-НДФЛ за 2016 год, так как подозревает, что вычеты предоставлены больше предельного размера, установленного в НК.

Все запуганные блокировками, немного паникуют, опасно ли игнорировать такое требование. Ведь с вычетами и соблюдением пределов у компании все в порядке, а запрос не очень-то похож на официальное требование. Коллеги в «Красном уголке бухгалтера» советуют:

Если они в том году работали ещё и в другой организации... если с начала года, вопросов быть не должно. К вам. Возможно год в целом не сошелся, вот и шлют всем его работодателям. — Борис Снегов

Переслать в управление это «требование». Номер 13 это жесть. Не может быть такого номера в природе, тем более в конце года. И не вздумайте ничего подавать. — Елена Дмитриева

Сотрите свои отпечатки и сожгите это письмо. — Sergei Kriukov