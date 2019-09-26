МРОТ увеличат с августа 2019

В Госдуму внесен законопроект № 800677-7, который меняет размер МРОТ.

Авторы проекта, депутаты от «Справедливой России» отмечают, что работники, оплата труда которых на уровне МРОТ или несколько выше, после удержания НДФЛ фактически получают заработную плату ниже прожиточного минимума.

Соответственно, их фактический уровень материального обеспечения при полной занятости не достигает установленного законом минимума.

Такое положение недопустимо для социального государства. Данный законопроект решает эту проблему.

МРОТ хотят установить на уровне прожиточного минимума, увеличенного на коэффициент 1,15.

В этом случае любой работающий полный рабочий месяц гражданин получит заработную плату, после удержания НДФЛ, в сумме, превышающей прожиточный минимум.

Это правило предлагают внедрить с августа 2019.