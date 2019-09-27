ИП принял на работу бывшего налоговика и поплатился за это штрафом

lubezniy По-моему, это здесь ни при чём. Электронная отчётность в ФСС появилась только в 2010 году, когда ... Программу, в которой работает Соцстрах, признали орудием преступления

msneg Не знаю, у нас охранники во дворе носятся, всех гоняют, кто курит... Курение на балконах все-таки запретили

klerk.nsk один дурак посмеялся над другим дураком и показался себе умным... Появился новый способ написания ИНН

Fraxine "Я сегодня перепроверил весь интернет..."-эта фраза полностью дискредитирует не только эту статью... Спасет ли Путин ЕНВД?

Natali Kr не может быть вилки в штатном расписании у работников одной должности. кто это вам такое рассказа... За что запрещено снижать зарплату работнику

Natali Kr Давно уже все нормальные люди ввели надбавки в штатном расписании " за сдачу первичной аттестации... За что запрещено снижать зарплату работнику

ToT А если будут курить в квартире, но с открытой дверью балкона. Как быть? ... Курение на балконах все-таки запретили

Natali Kr Уволить можно как не прошедшего испытательный срок. там иные основания и иные документы... За что запрещено снижать зарплату работнику

Natali Kr Конечно они не в курсях. ну о чем вы..... у нас начальники в органах социальных трудовой кодекс ... МРОТ увеличат с августа 2019

Natali Kr я бы запретила курить на балконах в жилых домах. Весь этот дым идет в форточки соседям. Пусть дом... Вас всех зря запугали или обрадовали запретом курения на балконе

Natali Kr Анна, теоретически ПВТР - правила внутреннего трудового распорядка - мы в них объясняем работника... Пять моментов, за которые вас оштрафуют трудовые инспекторы

Fraxine Да ладно бы только ЕНВД, так ведь и ПСН нельзя будет применять. ... Совет Федерации одобрил поправки в НК

Dmitriy A На детских площадках тоже запретили курить - а толку ноль ... Курение на балконах все-таки запретили

Natali Kr смотря что прописано в самом договоре и как у вас человек трудится. для опытного инспектора там м... Пять моментов, за которые вас оштрафуют трудовые инспекторы

Natali Kr Первым четырем способам уже больше 10 лет и действительно странно, что на них еще кто-то попадает... Основные схемы обмана на рынке труда

Natali Kr Никогда не понимала людей берущих кредит на шубы и Айфоны. Я знаю, что они есть и считают себя пр... Три кредита, которые умный человек никогда не взял бы?

bestiya7460 ну теперь все эти куряги будут дома дымить, а мы, не курящие, будем наслаждаться этим....... Курение на балконах все-таки запретили

Yuri77 Теперь буду соседа снизу поливать из огнетушителя. Курение на балконах все-таки запретили

Константин Елькин В связи с пожаром на судне в плавдоке в порту Мурманска в 2017 году, полностью уничтожившим его, ... Курение на балконах все-таки запретили

Николай38 Тырнет - порождение дьявола. , как и тыкалки.Все поголовно не отрываясь тыкают в пластиковые экра... Рунет начали отключать от остального мира

Larisa_Lemeshonok Кто создает 1С - никогда не работал бухгалтером! Сляпают сырой проект, а дальше дорабатывайте как... Бухгалтеры ищут возможность отключить очередной «улучшайзинг» 1С

Gvozdi4ca теперь только в туалетах, чтоб ведь дом кайфовал Курение на балконах все-таки запретили

ИП__ Зачем же с ней мучиться? У меня муж получает на Мир сберовский, и тут же, в тот же день переводит... Рунет начали отключать от остального мира