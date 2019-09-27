ИП принял на работу бывшего налоговика и поплатился за это штрафом

ИП из Кирова, осуществляющий оптово-розничную продажу текстильной продукции на территории нескольких субъектов РФ, принял в отдел продаж экс-работника ИФНС.
При этом бизнесмен не уведомил ИФНС о принятии на работу бывшего государственного служащего.
Напомним, в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии коррупции» работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора работодателю по последнему месту его службы. Неисполнение работодателем этой обязанности является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством.
По данному факту Прокуратурой в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего).
Дело судом рассмотрено с назначением ИП административного наказания в виде штрафа.