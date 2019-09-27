Какая зарплата у инспекторов в ФНС

Неподкупная статистика по зарплате у нас только в соцсетях. Нашли интересные данные в паблике, который ФНС может вскоре прикрыть.

Налоговики делятся друг с другом информацией о заработке через опрос. Но тут не средняя температура по больнице, вариантов много. Смотрите, сколько налоговики получают чистыми:

Московским везет больше остальных: рядовым платят до 60 тыс.рублей в месяц.

Не публикуем название группы, чтобы инспекторов не заставили ее удалять и не применили персональные взыскания. Ведь помимо премий люди там обсуждают еще и сложности работы всей системы ФНС.