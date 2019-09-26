ФНС запретила подчиненным обсуждать мизерную зарплату, задержку премии и проблемы АСК НДС в соцсетях

Иногда кто-то в ФНС выходит в интернет и находит там кучу информации, которая дискредитирует службу.

Иногда даже большие налоговики находят других маленьких налоговиков, которые в мессенджерах Telegram и Viber обсуждают друг с другом зарплату, бонусы, премии и другие рабочий вопросы. Обсуждают, как водится, по-честному: платят мало, прибавку не делают, СМС задерживают, а за премии приходится бороться вымогательством.

Большие налоговики, оценивая масштабы угрозы, выпустили письмо, которое мы нашли в одной из соцсетей. В этом письме ФНС порицает подчиненных, которые разглашают государственную тайну, высказываются или оценивают работу системы. Мол, именно это формирует негативный образ работника государственного органа. (ха, но вы и сами знаете, что все портят вот, вот, вот, вот и вот).

Руководителям управлений предписали до 1 ноября поговорить со всеми сотрудниками и довести до их сведения, что обсуждать в сети ничего нельзя. Налоговиков заставят где-то расписаться, что они обязуются не поднимать рабочие проблемы в переписке с друзьями и коллегами.

Руководители также будут обязаны мониторить форумы и сайты, где сидят налоговики и рассказывают про работу. Если найдут своих — «принимать меры реагирования». Но как мы поняли из обсуждений под этим письмом, камеральщики чхать хотели на режим тишины, у них АСК НДС глохнет и новый приказ на премию никак не придет.