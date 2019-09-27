Новый повод взломать дверь в квартире без нашего согласия

Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом взламывать двери квартир и домов.

Поправки к закону «Об исполнительном производстве» опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов. В случае принятия документа приставам, проверяющим правомерность перепланировки и (или) установки газового оборудования, разрешат вскрывать помещение, если иначе туда нельзя попасть.

В пресс-службе пояснили, что приставы будут осуществлять принудительный взлом при исполнении соответствующего требования исполнительного документа, выданного судом на основании заявления должностных лиц государственного надзора. В частности, взлом будет осуществляться совместно с понятыми. В необходимых случаях к взлому присоединятся сотрудники правоохранительных органов.

Необходимость нового закона Минюст обосновывает заботой о гражданах. Ведь незаконные перепланировки и неправильная установка газового оборудования могут привести к разрушению здания. Таких случаев было уже немало.

Выявление ошибок в перепланировке может привести к тому, что собственника вообще лишат жилья, пишет РБК.

К таким ошибкам относятся перепланировка без проекта и разрешительных документов, перенос «мокрых» зон в «сухие», изменение фасада здания, объединение комнаты с балконом и лоджией, а также присоединение технических помещений.