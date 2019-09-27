Супер новость для компаний на УСН, которые боятся превысить лимит по доходам

В настоящее время применять УСН могут налогоплательщики, у которых размер дохода не превышает 150 млн. рублей.

Если доходы превысили 150 млн рублей, такой налогоплательщик считается утратившим право на применение УСН с начала того квартала, в котором допущено указанное превышение.

При этом индексация на коэффициент-дефлятор указанной величины предельного размера доходов налогоплательщика (150 млн. рублей) приостановлена до 2020 года.

Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. увеличение предельного дохода налогоплательщика по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, не предусмотрено.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-11-11/68565 от 05.09.2019.

Вместе с тем по УСН будут подготовлены и внесены в Правительство РФ предложения по установлению переходного периода, позволяющего продолжать применять названный режим налогообложения в случае превышения ограничений по доходам и средней численности работников налогоплательщика.

Напомним, речь идет о проекте, разработанным Минфином.

В течение переходного периода налогоплательщик применяет УСН с учетом некоторых особенностей. В частности, налоговая ставка для налогоплательщиков, уплачивающих налог с доходов, увеличивается с 6 до 8 %, а для налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения является «доходы минус расходы», — с 15 до 20 %.

Налогоплательщик утратит право на применение УСН, если его доходы превысят 200 млн рублей или средняя численность работников превысит установленное ограничение более чем на 30 человек.