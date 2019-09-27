Будет еще один налоговый штраф, который вы пока легко оспариваете в суде

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Над.К Это не заявление о получении ИНН, это заявление о постановке не налоговый учет. Заполняется часте... Появился новый способ написания ИНН

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Над.К За ложный вызов МЧС можно огрести :) Инспекторы пожарного надзора, хоть это в ведомстве МЧС, вряд... Курение на балконах все-таки запретили

Лампочка В общем-то не поспоришь, бухучет должен отражать реальность, но наша шизофреническая реальность ... Насильное внедрение МСФО: нашему бухгалтеру только проблемы

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bestiya7460 а как это проверено? можно вступить в эту группу? вдруг они там ее что-то будут более интересное ... Какая зарплата у инспекторов в ФНС

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проза жизни Редакторам Клерка пора обратиться к дизайнерам - выкрасить ленту новостей в желтые страницы. Я по... Какая зарплата у инспекторов в ФНС

bestiya7460 А у кого вытяжки нет, как это делать? если нельзя курить на балконе значит начнут курить в кварти... Вас всех зря запугали или обрадовали запретом курения на балконе

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Над.К Правильно, пусть соседи тоже подышат, ведь из вытяжки все пойдет в кухни по стояку )) ... Вас всех зря запугали или обрадовали запретом курения на балконе

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Первоклассникс Клерковцы, молодцы! Подняли настроение мне, олуху! А другой олух юмора не понял и ходит брюзжит. ... Появился новый способ написания ИНН

Над.К Ну уж сравнение с 6-НДФЛ совсем некорректно. Это граждане не заполняют. Хоть бы с 3-НДФЛ сравнили... Появился новый способ написания ИНН

Sharlynn +1.Они не только для граждан непонятны, но и для специалистов, очень часто заполняя новую форму л... Появился новый способ написания ИНН

ananasik-s интересно, кто-нибудь этим пользуется во время отпуска бухгалтера? Это было бы удобно (не считая ... Что нужно знать о представлении документов по требованию инспекции