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Будет еще один налоговый штраф, который вы пока легко оспариваете в суде

Депутаты предлагают ужесточить ответственность компаний. Они собираются дополнить статью 126 НК РФ новой нормой, пишет BlackAudit.

За неинформирование о создании обособленного подразделения введут штраф в 40 тыс. руб. Для такого нарушения в кодексе сейчас нет прямой нормы. Инспекторы вправе штрафовать по пункту 1 статьи 126 НК за непредоставление документов, но налоговики считали иначе и наказывали по пункт 2 статьи 116 НК за ведение бизнеса без постановки на налоговый учет минимум на 40 тыс. руб.

Верховный суд признал это незаконным (Определение от 23.10.2017 №?304?КГ17-8872). Поэтому прописать момент собираются конкретно. 

Что будет, если не сообщить налоговикам вовремя о создании обособленного подразделения.

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