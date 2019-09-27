Будет еще один налоговый штраф, который вы пока легко оспариваете в суде

Не нагнетайте. Хороший проект.Ни разу никаких сбоев не было. В любом случае можно обращаться в ФС...
Для крупных росс. коррупционеров, похоже, хорошо.
У меня сосед курит на лестничной площадке, уже год ничего сделать не могу, даже поймать с поличны...
Забавно: "нарушителю грозит наказание виде предупреждений и штрафов до 3 тыс руб., либо до 5 тыс....
https://sm-news.ru/shnurov-predlozhil-vertet-zakon-o-zaprete-kureniya-na-balkonax-6851/
Напомнило - когда сын сдавал ЕГЭ по русскому, для достойной отметки, в сочинение нужно было включ...
Этот нововведение только оправдывает и увеличивает количество бюрократического аппарата там, где ...
Это не заявление о получении ИНН, это заявление о постановке не налоговый учет. Заполняется часте...
в первом случае если я правильно понимаю это заявление о получении ИНН, тогда что она требовала о...
Поэтому нужно делать то, что умеем, а если не умеем или не хотим учиться , то проконсультируемся ...
За ложный вызов МЧС можно огрести :) Инспекторы пожарного надзора, хоть это в ведомстве МЧС, вряд...
В общем-то не поспоришь, бухучет должен отражать реальность, но наша шизофреническая реальность ...
сроки начинаются со дня сдачи б/листа в бухгалтерию.
у меня менеджер одного из поставщиков спрашивал почему я у его конкурента брал товар, назвал сумм...
Благодарим Вас за вопрос! У кассы нет абонентской платы. У каждого пользователя кассы есть доступ...
Так по-любому воняет - хоть на балконе, хоть где.
Окей, тогда опубликуйте свои финансовые показатели и доходы. Если углубиться в поток "информации"...
а как это проверено? можно вступить в эту группу? вдруг они там ее что-то будут более интересное ...
Это реальная группа налоговиков. Проверено.
Они на пьяные дебоши не торопятся хоть как-то реагировать, а уж тем более из-за курильщика.))...
Редакторам Клерка пора обратиться к дизайнерам - выкрасить ленту новостей в желтые страницы. Я по...
Поясните, это хорошо или плохо?
То есть соседу нужно вызвать МЧС?
А у кого вытяжки нет, как это делать? если нельзя курить на балконе значит начнут курить в кварти...
"Чудный пример" об МСФО на стандарте, который отменен с 2019 года и заменен IFRS15. По нему дораб...
Радоваться будем если от работодателя отвяжут расчет декретных и пособия по уходу за детьми до 1...
Письмо Минфина России от 26.06.2018 № 03-04-05/43795
а вам не кажется, что тогда работник начнет переживать и бегать по инстанциям? может в следующий ...
Правильно, пусть соседи тоже подышат, ведь из вытяжки все пойдет в кухни по стояку )) ...
Никто не будет это принимать. Очередной популистский проект от СР. Они их пачками вносят...
Ничего подобного. Сообщение доброжелателей ни разу не доказательство, протокол-то как составлять ...
Клерковцы, молодцы! Подняли настроение мне, олуху! А другой олух юмора не понял и ходит брюзжит. ...
Ну уж сравнение с 6-НДФЛ совсем некорректно. Это граждане не заполняют. Хоть бы с 3-НДФЛ сравнили...
+1.Они не только для граждан непонятны, но и для специалистов, очень часто заполняя новую форму л...
интересно, кто-нибудь этим пользуется во время отпуска бухгалтера? Это было бы удобно (не считая ...
А потом раздолье для налоговиков и трудинспекторов: недоплатили, недоудержали, а вот вам за это п...