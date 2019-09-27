Хороший вариант начать 4 квартал этого года

Клерки, мы приглашаем всех на вебинар «Как сдавать отчетность без стресса и уходить домой вовремя».

Само название отражает глубину погружения темы, и всем можно расходиться, чтобы снова встретиться на нем 1 октября. Но мы постараемся еще заинтересовать тех, кто считает лучшим средством от стресса кедровую баню или точно не уйдет сегодня с работы вовремя, а то и планирует выходить завтра.

На вебинаре расскажем, как:

• Остановить гонку и стресс.

• Дать возможность работать, развиваться, собирать себе команду неравнодушных людей, увлеченных своим делом.

• Сделать процессы максимально понятными и прозрачными.

• Создавать надежность и спокойствие для компании.

• И при этом чувствовать свою значимость и удовольствие от того, что занимаешься любимым делом.

Вебинар подойдет заместителю главного бухгалтера, главбуху, финдиректору, бухгалтеру в единственном числе.

Проведет его Ирина Морозова, аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог. Вот несколько отзывов о предыдущем вебинаре автора.