Как защитить sim-карту от банковских мошенников

Специалисты Роскачества подготовили рекомендации, которые должны помочь защититься от мошенничества при выполнении разных операций с sim-картами.

Чтобы не попасться на мошенническую схему, нужно соблюдать несколько правил. Первое — написать заявление в салоне сотовой связи, которое запретит перевыпуск sim-карты без личного присутствия. Второе — завести отдельную sim-карту для мобильного банка. Третий способ — никогда не сообщать свой CVV-код, кодовое слово или другую информацию.

Роскачество ранее проверило самые популярные мобильные приложения крупных сотовых операторов – МТС, Мегафон, Вымпелком, Tele2, Yota, СберМобайл, Тинькофф Мобайл, Ростелеком и Danycom. Все сервисы оказались качественными.

Вообще, с лета мошенники стали чаще звонить на мобильные, в том числе с подменой номера банка, сообщили “Ъ” участники рынка. За июнь—август ЦБ направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых поступали звонки банковским клиентам.

В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.

Однако более чем в 2 тыс. случаев в принятии мер было отказано из-за «отсутствия правовых оснований».