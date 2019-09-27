Бухгалтер психанул и назначил выходное пособие в 7 млн рублей. Ну и сколько заплатил директор?

Работница и компания расходились по соглашению сторон с выплатой выходного пособия в размере 711 930 руб. (5 должностных окладов).

Женщина взяла оба текста дополнительного соглашения, подписанного со стороны компании, подписала и вернула в бухгалтерию. И там уже обнаружилось, что в документе опечатка.

Вместо «711 930 руб.» указано «711 9301 руб.». Женщине предложили подписать новое соглашение, она отказалась, компания, естественно тоже отказалась выполнять подписанное соглашение. Потом был суд.

Выиграла компания (Апелляционное определение Московского городского суда от 20.06.2019 № 33-26999/2019). Бухгалтер опечатался, ну и что ж. Сумма соответствует пяти окладам работника, которые прописаны в коллективном договоре. Аналогично размер пособия устанавливался всем уволенным по соглашению сторон. А если выплатить больше, то не работает принцип соразмерности, разумности и обоснованности.

На руку компании также сыграло внутреннее расследование, по итогу которого сотруднице бухгалтерии из-за опечатки объявили выговор сотруднику. И то, что компания неоднократно уведомляла работницу об опечатке и необходимости урегулировать спор.

Хорошо бухгалтер сразу все сказала директору, могла ведь и молча оплатить.