Меняется декларация 3-НДФЛ. Там больше не будет заглавных цифр

На федеральном портале опубликован проект нового Приказа ФНС, который меняет порядок заполнения формы 3-НДФЛ, а также некоторые листы этой декларации.

В частности, поменяется:

приложение 2 «Доходы от источников за пределами Российской Федерации, облагаемые налогом по ставке (001)__%»;

приложение 5 «Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов, а также инвестиционных налоговых вычетов, установленных статьей 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации»;

приложение 7 «Расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества».

Также будут заменены штрих-коды страниц декларации.

Сейчас порядком заполнения декларации предусмотрено, что в случае ручного составления без использования программного обеспечения заполнение числовых полей формы 3-НДФЛ осуществляется заглавными печатными символами слева направо.

Заглавные числа? Хмм...

В новой версии порядка упоминание о заглавных символах убрали.

Номер контактного телефона надо будет указывать по-новому. В нынешней версии надо указать 8, код, номер и все это через пробелы. В новом порядке норму про пробелы убрали.

При получении соцвычета расходы на приобретение лекарств надо будет отражать в отдельной строке (сейчас они показываются вместе с суммой по медуслугам).

Расширяется перечень кодов доходов, полученных от источников в РФ. Сейчас таких кодов 10, будет 17.