Как неотделимые улучшения при аренде отразить в декларации по налогу на имущество

ФНС в письме № БС-4-21/18550@ от 16.09.2019 разъяснила порядок уплаты и представления налоговой отчётности по налогу на имущество организаций в отношении капвложений в виде неотделимых улучшений, произведенных налогоплательщиком в арендованный им объект недвижимости.

Сумма налога, исчисленная в отношении неотделимых капвложений, находящихся вне местонахождения арендатора или его обособленного подразделения, подлежит уплате в бюджет по коду ОКТМО, соответствующему территории муниципального образования по месту нахождения арендованного объекта недвижимости с неотделимыми капвложениями.



При этом в налоговой отчетности по налогу в каждом блоке строк с кодами 010 — 040 указываются по строке с кодом 010 код по ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога, указанная в строке 030 данного блока.



Разделы 2.1 налоговой отчетности по налогу заполняются организациями в отношении объектов недвижимого имущества, налоговой базой в отношении которых признается среднегодовая стоимость, сумма налога в отношении которых исчисляется в соответствующих Разделах 2 налоговой отчетности по налогу.



В отношении неотделимых капитальных вложений в арендованный объект недвижимости при заполнении разделов 2.1 налоговой отчетности могут указываться:



— по строке с кодом 010 — код номера объекта недвижимости, в отношении которого заполняется раздел 2.1 налоговой отчетности. При этом в случае наличия инвентарного номера, а также присвоенного арендованному объекту недвижимости адреса на территории РФ с указанием муниципального образования, по строке с кодом 010 указывается код номера объекта «3»; в случае наличия инвентарного номера при отсутствии присвоенного адреса с указанием муниципального образования, по строке с кодом 010 указывается код «4»;



— по строке с кодом 020 — инвентарный номер неотделимых капитальных вложений;



— по строке с кодом 030 — адрес арендованного объекта недвижимости, расположенного на территории РФ, в случае, если адрес включает указание муниципального образования. Строка с кодом 030 заполняется только в случае заполнения в строке с кодом 010 кода «3»;



— по строке с кодом 040 — код арендованного объекта недвижимости в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов;



— по строке с кодом 050 — остаточная стоимость неотделимых капитальных вложений в арендованный объект недвижимости по состоянию на 31 декабря налогового периода.