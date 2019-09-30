Нужно ли писать заявление при выходе из отпуска по уходу за ребенком

Законодательство не обязывает уведомлять работодателя о выходе из декрета. Об этом сообщает Роструд, отвечая на вопрос пользователя портала Онлайнинспекция.рф.

Однако такая обязанность может быть предусмотрена локальным нормативным актом, отмечают трудинспекторы. Приказ по этому поводу составляется в произвольной форме.

Напомним, ранее Минтруд разработал поправки в ст. 256 ТК, которые предусматривают обязанность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, не менее чем за 5 рабочих дней письменно уведомить работодателя о досрочном выходе из данного отпуска.

Предлагаемые изменения позволят учесть желание работника о досрочном выходе из отпуска, работодателю своевременно принять необходимые кадровые решения, а также гарантируют работнику, замещающему должность временно отсутствующего работника, заранее подготовиться к предстоящим кадровым перестановкам или к расторжению трудового договора с ним, говорится в пояснительной записке к проекту.