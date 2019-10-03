Как рассчитать отпускные, если отпуск начинается с первого числа

Как известно, отпускные надо выплатить за 3 дня до начала отпуска. Соответственно, если отпуск начинается с 1 числа, то отпускные должны быть выплачены еще в предыдущем месяце. При этом предыдущий месяц входит в расчетный период.

Получается, что на момент расчета отпускных еще не известна точная сумма дохода за один из месяцев расчетного периода, а также количество отработанных в нем дней. Ведь в последние дни месяца сотрудник неожиданно может заболеть прогулять взять дни без содержания и т.д.

Как в этом случае бухгалтеру учесть все нюансы? Рекомендации дает Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Выплату отпускных надо осуществить до окончания расчетного периода, исходя из размера среднего заработка, определенного с учетом фактически начисленных в месяце расчета сумм (с учетом того, что отпускные должны быть выплачены за 3 дня до начала отпуска, т.е. за не полностью отработанный месяц).

При этом в следующем месяце (когда работник будет находиться в отпуске) можно будет сделать перерасчет с учетом тех сумм, которые работнику были начислены в последние дни расчетного месяца после выплаты отпускных.

Одновременно с выплатой очередной заработной платы работнику, вышедшему из отпуска, будет произведена доплата отпускных.

По мнению Роструда, в данном случае у работодателя не возникает обязанность выплатить денежную компенсацию за задержку выплаты зарплаты.

Работодатель также вправе рассчитать зарплату за еще не отработанные дни, т.е. авансом, учитывая последний месяц расчетного периода как полностью отработанный. Однако если после выплаты отпускных работник, например, заболеет перед отпуском или, скажем, ему будет начислена премия, отпускные придется пересчитать.