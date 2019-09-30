Что профсоюзы требуют от работодателей

7 октября традиционно пройдет всероссийская акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!».

При подготовке к этой акции томские профсоюзы выработали требования к органам власти, работодателям.

Профсоюзы намерены провести акции в форме заседаний трехсторонних комиссий, в том числе с участием местных депутатов.

Профсоюзы настроены решительно и требуют реального роста заработной платы, заявляют в ФНПР.

Так, к областным органам власти и органам местного самоуправления выдвинуты следующие требования:

— индексировать социальные расходы в областном (муниципальном) бюджете на 2020 г. на уровень инфляции в том числе на проведение оздоровительной кампании детей!

— снизить уровень бедности в Томской области!

— обеспечить повышение в 2019 году окладной части зарплаты работников учреждений культуры г. Томска!

Конкретные требования и к областным органам исполнительной и представительной власти:

— восстановить медикам на селе льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг!

— индексировать надбавку к окладу работникам культуры и образования, удостоенных почетных званий, начинающихся со слов «Заслуженный» и «Народный», а также молодым специалистам отраслей!

От работодателей профсоюзы требуют:

— обеспечить ежегодный рост заработной платы наемных работников не ниже индекса потребительских цен!

— заключить коллективный договор в каждой организации!

— обеспечить молодёжь рабочими местами и достойной заработной платой!

— содействовать созданию профсоюзных организаций!