ИФНС будет по-новому взыскивать мелкие налоговые долги

Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019 уточняются основания для взыскания незначительных сумм налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов.

Поправки внесены в статью 46 НК.

Так, Кодекс дополняется новой нормой о том, что решение о взыскании принимается, если общая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащая взысканию, превышает 3 000 рублей (указанная общая сумма исчисляется в пределах трех лет).

Если сумма накопившейся налоговой задолженности за 3 года не превысила 3 000 рублей, то решение о взыскании принимается по истечении трехлетнего срока.

Данная норма вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

О других масштабных поправках в НК, внесенных эти законом, читайте в материале «Внимание! Очень-очень много поправок в НК: обзор принятого закона».