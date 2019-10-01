Зачет налогов упростят

Сейчас зачет сумм излишне уплаченных федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов производится по соответствующим видам налогов и сборов, а также по пеням, начисленным по соответствующим налогам и сборам.

С 1 октября 2020 года эта норма признается утратившей силу.

Соответствующие поправки в ст. 78 НК внесены Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019.

Таким образом предусматривается возможность осуществлять такой зачет вне зависимости от вида налогов и сборов (федеральных, региональных или местных).

О других масштабных поправках в НК, внесенных эти законом, читайте в материале «Внимание! Очень-очень много поправок в НК: обзор принятого закона».