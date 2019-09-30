Стоит ли жаловаться на продление выездной проверки

Налоговые органы самостоятельно определяют контрольные мероприятия, которые необходимо провести в рамках налоговой проверки, а также целесообразность получения дополнительных документов.Так что жаловаться на продление выездной проверки бессмысленно. Такой вывод содержится в решении, которое было вынесено Центральным аппаратом ФНС по жалобе организации (№ СА-4-9/19303@ от 23.09.2019).

В жалобе организация утверждала, что им были представлены все истребованные в ходе выездной налоговой проверки документы по требованиям инспекции. Однако срок проведения проверки был продлен до четырех месяцев в связи с непредставлением документов и неявки части свидетелей на допрос. Кроме того, компания посчитала, что затягивание сроков вынесение решения по выездной проверке приведет к увеличению сроков для начисления пеней, по неуплатам налогов, которые доначислят по акту проверки.

ФНС отвергла все доводы общества, уличив его в том, что часть документов все-таки не была предоставлена по требованиям, выставленным в первоначальный срок проверки (два месяца). А ссылка на то, что организации придется заплатить больше пеней вообще несостоятельна, поскольку компания сама виновата в том, что неуплатила положенные налоги.

В решении указывается, что действия УФНС по продлению срока проведения выездной налоговой проверки до четырех месяцев направлены на обеспечение всестороннего и наиболее полного проведения налогового контроля и служат целям определения правильности исчисления, полноты и своевременности внесения данным налогоплательщиком налогов и сборов.