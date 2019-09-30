С 29 сентября требуйте от работников новый документ при приеме на работу

Если для оформления на работу будущий сотрудник не может предъявить зеленую карточку СНИЛС, требуйте с него бланк документа по форме АДИ-РЕГ. Это новый документ, который недавно утвердили приказом ПФР от 13.06.2019 № 335п.

С апреля ПФР больше не выдает карточки свидетельств с номерами СНИЛС. Если карточки никогда не было или она не была восстановлена после утери, работник должен принести бланк АДИ-РЕГ, там и указан страховой номер индивидуального лицевого счета. Подскажите, что получить АДИ-РЕГ работник может через личный кабинет на сайте ПФР, непосредственно в фонде или в МФЦ.