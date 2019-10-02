Как не дать уголовным обыскам парализовать работу компании

Если в компании был обыск, следователь может не отдавать изъятые документы годами, даже если уголовное дело потом «заглохло». При этом они могут даже не относиться к обвинению. Нехватка бумаг может парализовать работу. Например, когда они требуются управляющему в деле о банкротстве.

Чтобы этого избежать, партнер АБ ЗКС Мария Корчагина рекомендует хранить документы по закрытым периодам вне офиса. Идеально, если это место расположено в другой местности, в помещении, которое не зарегистрировано на это юрлицо, а его адрес неизвестен большому количеству сотрудников.

Конечно, можно возразить, что бизнес не может функционировать без документов и операций. Есть правила хранения информации, есть комплаенс, нельзя так просто все взять и вывезти. Но для добросовестных налогоплательщиков изъятие усложняет жизнь. Следователи не будут описывать документы, напишут, что выдано коробками. Если пойдет встречная проверка, то окажется, что нужных бумаг у компании нет, и вы никак не докажете, что их отдавали. Поэтому советом есть смысл воспользоваться.