В каком регионе уже вырубили интернет

Рунет отключают с Урала. Операторы связи в Екатеринбурге и Тюмени установили оборудование для изоляции Рунета и запустили его в тестовом режиме, узнал РБК.

Эксперимент проводится не повсеместно, а на выбранных площадках: например, в Тюмени их шесть: это несколько торговых центров и Тюменский государственный университет.

В эксперименте участвуют все крупные операторы сотовой связи: МТС, «Мегафон», Ростелеком, Вымпелком и другие.

Блокировка «запрещенного контента» ведется с помощью технологии Deep Packet Inspection (DPI): ее, например, использовали в 2017 году в Азербайджане для блокировки оппозиционных новостных сайтов и звонков через Skype и WhatsApp. По признанию самих участников тестирования, эксперимент на Урале пока проводится «незаметно для пользователей». И действительно: в Тюменском государственном университете блокировку Telegram — главной мишени блокировок Роскомнадзора — не заметили ни студенты, ни преподаватели.

На очереди Челябинск, Магнитогорск и другие крупные города Уральского ФО.