Штрафы для малого и среднего бизнеса увеличат в 100 раз

Штрафы за ведение теневого бизнеса доведут до 100 тыс. рублей, увеличив их тем самым в 100 раз.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину обобщенную информацию с законодательными инициативами российских регионов в области развития малого и среднего предпринимательства. Вот там и висит предложение установить новую ответственность за ведение теневого бизнеса на отметке от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Сейчас штрафы составляют 500 — 2 тыс. рублей (статья 14.1 КоАП РФ).

Новые штрафы будут касаться тех, кто занимается бизнесом без регистрации ИП или юрлица, работает без официального оформления. Сегодня им дешевле оплатить штраф, если налоговики поймают и продолжать работать втемную.