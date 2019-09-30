Минтруд раздает пособие в 115 тыс. рублей

Но это неправда, от лица министерства вам пудрят мозги мошенники.

Атаке жуликов подверглись люди, работавшие в 1991—2019 годах. Им пришло сообщение о выплате пособия на сумму 115 тыс. рублей от Министерства труда и социальной защиты России. Писали в мессенджеры, информацию распространяли через фейковую страницу в социальной сети Facebook.

Сегодня Минтруд на своем сайте написал, что не имеет отношения к указанным сообщениям. Все это рассылают мошенники, а людям надо быть бдительными. Мошенники обычно просят заплатить за перевод социальных пособий. В этом и состоит их расчет.